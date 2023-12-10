В рамках підготовки до виборів президента в Росії, терористи почали завозити агітаторів на тимчасово окуповані території України.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Зокрема, в Мелітополь загарбники завезли вісім автобусів виконавців та розселили у «віджатих» приміщеннях;

Також окупанти проводять збори в приміщенні райдержадміністрації, при цьому вони глушать зв’язок, щоб їх ніхто не міг підслухати.

«За інформацією мешканців, завезли саме агітаторів, які понесуть по окупованим громадам смертельну брехню про диктатора і «руській мір». Проте наші люди точно знають правду, а «рускій мір» — злидні, терор, несвободу — бачать своїми очима», — наголосив Іван Федоров.

Російська Рада федерації на засіданні 7 грудня призначила дату президентських виборів у Росії на 17 березня 2024 року.

Раніше підконтрольний Кремлю глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував скасувати вибори президента в Росії до кінця війни проти України.