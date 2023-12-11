У Арбузинці на Миколаївщині відкрили Алею слави героям, які віддали своє життя за Україну.
Про це повідомили у Арбузинській селищній раді.
Урочистості відбулися 8 грудня. На Алеї Слави встановлено 34 пам’ятні дошки зі світлинами жителів села, які віддали життя за Україну з 2014 року.
«Наші загиблі воїни- захисники це наші Герої, наша гордість і водночас наша біль. Прізвище кожного воїна, внесено до Книги почесних громадян Арбузинської територіальної громади тож їх імена, надійно вписані в історію нашої громади та у наші з вами серця», — йдеться у повідомленні.
Також представникам родин загиблих воїнів було вручено нагороди, дипломи та посвідчення про присвоєнння звання «Почесний громадянин Арбузинської територіальної громади».
Нагадаємо, що Алею пам’яті воїнів-захисників, які загинули, боронячи цілісність та незалежність України планують створити у Миколаєві.
Як відомо, 3 жовтня в одному з миколаївських ліцеїв відбулося відкриття «Калинової алеї пам’яті» на честь випускників-героїв, які загинули під час повномасштабної війни.
Також нагадаємо, що 1 вересня у Вознесенську відкрили «Алею пам’яті» полеглих на війні бійців, починаючи з часів АТО. Героїв вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів.
Раніше повідомлялося, що у Южноукраїнську встановили пам’ятну стелу на Алеї слави міського кладовища в пам’ять про загиблих військових.
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У Арбузинці на Миколаївщині відкрили Алею слави героям, які віддали своє життя за Україну.
Про це повідомили у Арбузинській селищній раді.
Урочистості відбулися 8 грудня. На Алеї Слави встановлено 34 пам’ятні дошки зі світлинами жителів села, які віддали життя за Україну з 2014 року.
«Наші загиблі воїни- захисники це наші Герої, наша гордість і водночас наша біль. Прізвище кожного воїна, внесено до Книги почесних громадян Арбузинської територіальної громади тож їх імена, надійно вписані в історію нашої громади та у наші з вами серця», — йдеться у повідомленні.
Також представникам родин загиблих воїнів було вручено нагороди, дипломи та посвідчення про присвоєнння звання «Почесний громадянин Арбузинської територіальної громади».
Нагадаємо, що Алею пам’яті воїнів-захисників, які загинули, боронячи цілісність та незалежність України планують створити у Миколаєві.
Як відомо, 3 жовтня в одному з миколаївських ліцеїв відбулося відкриття «Калинової алеї пам’яті» на честь випускників-героїв, які загинули під час повномасштабної війни.
Також нагадаємо, що 1 вересня у Вознесенську відкрили «Алею пам’яті» полеглих на війні бійців, починаючи з часів АТО. Героїв вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів.
Раніше повідомлялося, що у Южноукраїнську встановили пам’ятну стелу на Алеї слави міського кладовища в пам’ять про загиблих військових.
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|