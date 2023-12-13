Мешканця Березнегуватської громади Миколаївщини визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років, повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, у травні цього року 46-річний чоловік без поважних причин відмовився від отримання повістки та проходження служби. У прокуратурі наголосили, що чоловік придатний до військової служби та не мав права на відстрочку, але до військової частини не прибув, тим самим ухилився від мобілізації.

Також, раніше повідомлялось, що до трьох років позбавлення волі засудили миколаївця за ухилення від мобілізації.