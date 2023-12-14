Окупанти посилюють тиск на місцеве населення на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

«Держава-агресор Росія значно активізувала маховик залякування та репресій у зв’язку з підготовкою до так званого виборчого процесу та «переобрання» путіна, а також задля виявлення противників російського поневолення», — йдеться в повідомленні.

У відомстві пояснили, що окупаційні адміністрації створюють жахливі й нестерпні умови для тих, хто відмовляється отримувати російські паспорти. Людям відмовляють у наданні медичної та соціальної допомоги, позбавляють доступу до електроенергії та системи водопостачання

«Карально-репресивні групи проводять систематичні обшуки приватних помешкань українців на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, а російські загарбники почали використовувати фахівців з аналізу поведінки», — додали у Міноборони.

Як відомо, під час здійснення так званих «перевірок документів» та обшуків вказані особи пильно стежать за власником житла, створюючи додатковий психологічний тиск.

Зазначається, що місцеве населення намагаються залякати, встановити тотальний контроль. Окупанти намагаються обрубати усі можливі канали зв’язку та доступу до інформації. Для отримання дозволу та можливості користуватись мобільним інтернетом українці в окупації мусять звернутись до підконтрольних росіянам провайдерів, проте, в компаніях на телефони людей вводять невідомі коди, що може свідчити про приховане встановлення шпигунських програм.

Раніше повідомлялось, що в окупованому Криму російські інтернет-провайдери заблокували доступ до всіх українських радіостанцій, зокрема музичних.