В окупованому Криму російські інтернет-провайдери заблокували доступ до всіх українських радіостанцій, зокрема музичних.

Про це повідомило Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

Там зазначили, що за кілька місяців після початку повномасштабної війни і до грудня нинішнього року більшість загальнополітичних українських радіостанцій було заблоковано, проте залишався доступ до музичних радіо. А з початку грудня доступ до всіх радіостанцій через інтернет було заблоковано.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру заступниці очільника окупаційного уряду Криму Олені Романовській, яка вербує кримських школярів до «Юнармії».