В окупованому Криму російські інтернет-провайдери заблокували доступ до всіх українських радіостанцій, зокрема музичних.
Про це повідомило Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.
Там зазначили, що за кілька місяців після початку повномасштабної війни і до грудня нинішнього року більшість загальнополітичних українських радіостанцій було заблоковано, проте залишався доступ до музичних радіо. А з початку грудня доступ до всіх радіостанцій через інтернет було заблоковано.
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В окупованому Криму російські інтернет-провайдери заблокували доступ до всіх українських радіостанцій, зокрема музичних.
Про це повідомило Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.
Там зазначили, що за кілька місяців після початку повномасштабної війни і до грудня нинішнього року більшість загальнополітичних українських радіостанцій було заблоковано, проте залишався доступ до музичних радіо. А з початку грудня доступ до всіх радіостанцій через інтернет було заблоковано.
Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру заступниці очільника окупаційного уряду Криму Олені Романовській, яка вербує кримських школярів до «Юнармії».
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|