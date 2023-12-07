Так званій заступниці очільника окупаційного уряду Криму Олені Романовській повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що перебуваючи на посаді, вона за вказівкою Кремля виконує примусове залучення кримських школярів до російської мілітарної організації «Юнармія».

«У лавах цього формування підростаючому поколінню нав’язують ідеологію рашизму та намагаються «прищепити» ненависть до України. Також російські інструктори навчають «юнармійців» тактиці ведення бою, проводять вогневу та диверсійно-розвідувальну підготовку і, загалом, готують учнів до війни проти нашої держави», — йдеться в повідомленні.

Як відомо, до кінця 2024 року до лав «Юнармії» росіяни планують включити кожну 10-ту дитину та підлітка з окупованого Криму.

«Щоб виконати «рознарядку» Москви, Романовська дає прямі вказівки директорам місцевих шкіл на примусове залучення учнів до мілітарного формування країни-агресора. У разі відмови з боку батьків — очільники навчальних закладів та викладачі погрожують зверненням до каральних органів росії на території півострова», — додали в Службі безпеки.

За даними слідства, до березня 2014 року Олена Романовська обіймала різні посади в апараті Верховної Ради Криму. Втім, у період його захоплення підтримала російських загарбників. Згодом її призначили до складу місцевої окупаційної адміністрації під керівництвом гауляйтера Сергія Аксьонова, де вона керує так званим міністерством праці та соцполітики.

Також жінка публічно підтримує збройну агресію РФ проти України та «героїзує» російських окупантів. Для цього неодноразово брала участь у відкритті меморіальних дошок загиблим рашистам на території українського півострова.

Олені Романовській повідомлено про підозру за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Наразі вона перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності. Зловмисниці загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, що ставленик Росії в окупованому Криму Сергій Аксьонов пропонує позбавляти громадянства тих, хто не встає, коли звучить гімн Росії, і виступає за відродження СМЕРШу.