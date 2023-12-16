Голова Національної поліції Іван Вигівський відвідав відділення поліції в Очакові на Миколаївщині.

Про це повідомили в Національній поліції України.

«Очаківський район лишається останнім на Миколаївщині, що відноситься до територій, де зараз ведуться бойові дії. Ворог окупував Кінбурнську косу, що через акваторію до Очакова, та регулярно наносить удари. Тож уже практично два роки поліцейські Очакова щоденно несуть службу у складних умовах під постійними обстрілами», – йдеться у повідомленні.

Голова Нацполіції Іван Вигівський прибув до Очаков під час свого візиту на південь, до поліцейських підрозділів у зоні бойових дій.

«Навіть попри обстріли та небезпеку люди повинні завжди бачити та відчувати підтримку і допомогу поліцейських, як представників держави. Я дякую вам за віддану службу. Звичайно, боляче бачити Очаків, потерпаючим від обстрілів та руйнувань, але не можна опускати руки, люди постійно мають знати, що можуть розраховувати на вас у важку хвилину», – сказав Іван Вигівський.

Раніше повідомлялося, що тимчасове виконання обов’язків Голови Нацполіції покладено на миколаївського генерала Івана Вигівського, який до цього обіймав посаду начальника Головного управління Національної поліції України у місті Києві.