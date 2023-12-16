Окупанти планують встановити раніше демонтований памʼятник Володимиру Леніну в центрі тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомила міська рада з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Влада Маріуполя вказує, що, судячи з відео окупантів, вони планують встановити статую, яка раніше розміщувалася на площі Машинобудівників біля парку Петровського в Кальміуському районі.

Де саме хочуть установити памʼятник — наразі не повідомляється.

«Не маючи перспектив для майбутнього, загарбники намагаються повернути Маріуполь у радянське минуле», — наголосила міська рада.

Зазначається, що у 2014 році памʼятники Леніну в Маріуполі також демонтували з площі Свободи та площі Перемоги.

Нагадаємо, у миколаївському яхт-клубі демонтували пам’ятник державному діячу Російської імперії, засновнику міста Григорію Потьомкіну .