Окупанти планують встановити раніше демонтований памʼятник Володимиру Леніну в центрі тимчасово окупованого Маріуполя.
Про це повідомила міська рада з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Влада Маріуполя вказує, що, судячи з відео окупантів, вони планують встановити статую, яка раніше розміщувалася на площі Машинобудівників біля парку Петровського в Кальміуському районі.
Де саме хочуть установити памʼятник — наразі не повідомляється.
«Не маючи перспектив для майбутнього, загарбники намагаються повернути Маріуполь у радянське минуле», — наголосила міська рада.
Зазначається, що у 2014 році памʼятники Леніну в Маріуполі також демонтували з площі Свободи та площі Перемоги.
Нагадаємо, у миколаївському яхт-клубі демонтували пам’ятник державному діячу Російської імперії, засновнику міста Григорію Потьомкіну .
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Окупанти планують встановити раніше демонтований памʼятник Володимиру Леніну в центрі тимчасово окупованого Маріуполя.
Про це повідомила міська рада з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Влада Маріуполя вказує, що, судячи з відео окупантів, вони планують встановити статую, яка раніше розміщувалася на площі Машинобудівників біля парку Петровського в Кальміуському районі.
Де саме хочуть установити памʼятник — наразі не повідомляється.
«Не маючи перспектив для майбутнього, загарбники намагаються повернути Маріуполь у радянське минуле», — наголосила міська рада.
Зазначається, що у 2014 році памʼятники Леніну в Маріуполі також демонтували з площі Свободи та площі Перемоги.
Нагадаємо, у миколаївському яхт-клубі демонтували пам’ятник державному діячу Російської імперії, засновнику міста Григорію Потьомкіну .