На кордоні з Курською областю РФ шестеро українських прикордонників потрапили у російський полон.
Про це написав губернатор російського регіону Роман Старовойт. Також інформацію про полон підтвердило джерело hromadske у Держприкордонслужбі.
До взяття у полон причетна диверсійно-розвідувальна група, зазначило джерело видання.
За даними ЗМІ з Сумщини «Кордон. Медіа», у полон українські бійці, ймовірно, потрапили під час одного з бойових зіткнень з окупантами, захищаючи прикордоння.
Роман Старовойт опублікував відео, на якому невідомий чоловік у військовій формі, якого губернатор назвав українським прикордонником, дає «показання».
На відео чути, як чоловік розповідає про незадоволеність ситуацією в Україні, зокрема процесом мобілізації, також пролунали звинувачення у привласнені державних коштів з боку посадовців. Він закликав «здаватися у полон». Зазначимо, що на формі чоловіка немає шевронів чи інших розпізнавальних знаків.
Нагадаємо, внаслідок збройної агресії Росії проти України у російський полон потрапили 4337 осіб, з яких 3574 військових та 763 цивільних.
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На кордоні з Курською областю РФ шестеро українських прикордонників потрапили у російський полон.
Про це написав губернатор російського регіону Роман Старовойт. Також інформацію про полон підтвердило джерело hromadske у Держприкордонслужбі.
До взяття у полон причетна диверсійно-розвідувальна група, зазначило джерело видання.
За даними ЗМІ з Сумщини «Кордон. Медіа», у полон українські бійці, ймовірно, потрапили під час одного з бойових зіткнень з окупантами, захищаючи прикордоння.
Роман Старовойт опублікував відео, на якому невідомий чоловік у військовій формі, якого губернатор назвав українським прикордонником, дає «показання».
На відео чути, як чоловік розповідає про незадоволеність ситуацією в Україні, зокрема процесом мобілізації, також пролунали звинувачення у привласнені державних коштів з боку посадовців. Він закликав «здаватися у полон». Зазначимо, що на формі чоловіка немає шевронів чи інших розпізнавальних знаків.
Нагадаємо, внаслідок збройної агресії Росії проти України у російський полон потрапили 4337 осіб, з яких 3574 військових та 763 цивільних.