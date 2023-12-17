На кордоні з Курською областю РФ шестеро українських прикордонників потрапили у російський полон.

Про це написав губернатор російського регіону Роман Старовойт. Також інформацію про полон підтвердило джерело hromadske у Держприкордонслужбі.

До взяття у полон причетна диверсійно-розвідувальна група, зазначило джерело видання.

За даними ЗМІ з Сумщини «Кордон. Медіа», у полон українські бійці, ймовірно, потрапили під час одного з бойових зіткнень з окупантами, захищаючи прикордоння.

Роман Старовойт опублікував відео, на якому невідомий чоловік у військовій формі, якого губернатор назвав українським прикордонником, дає «показання».

На відео чути, як чоловік розповідає про незадоволеність ситуацією в Україні, зокрема процесом мобілізації, також пролунали звинувачення у привласнені державних коштів з боку посадовців. Він закликав «здаватися у полон». Зазначимо, що на формі чоловіка немає шевронів чи інших розпізнавальних знаків.

Нагадаємо, внаслідок збройної агресії Росії проти України у російський полон потрапили 4337 осіб, з яких 3574 військових та 763 цивільних.