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У Миколаєві на базі комунального некомерційного підприємства «Пологовий будинок №3» планують створити перинатальний центр вартістю 148 мільйонів гривень.

Про це йдеться у Програмі економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 2024 рік, ухваленій в ході сесії облради 14 грудня, пишуть «НикВести».

Проект передбачає створення центру з ІІ рівнем надання медичної допомоги з концентрацією акушерсько-гінекологічно-неонатальної допомоги.

На побудову центру хочуть витратити 148 мільйонів гривень. Фінансування буде залучено з місцевого бюджету та джерел, не заборонених законодавством.

Роботи над створенням закладу триватимуть в період з 2024 по 2027 роки.

Варто зазначити, що Програма економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 2024 рік не передбачає обовʼякове відновлення або реконструкцію вказаних у ній обʼєктів. Наразі йдеться про плани обласної влади, оскільки для виконання робіт по переліченим у програмі обʼєктам необхідно спочатку виділити кошти з бюджету області або інших джерел фінансування.

Нагадаємо, що у грудні 2021 року стало відомо, що у Миколаєві на базі пологового будинку №3 ремонтують приміщення для дитячої реанімації. Ще потрібно закупити спеціальне обладнання та облаштувати відділення інтенсивної терапії для новонароджених.

У травні 2023 року у миколаївському управлінні охорони здоров’я запевнили, що сьогодні в місто впевнено рухається до формування перинатального центру. Наразі з бюджету вже було виділено кошти для проведення першочергових робіт.

Наразі у Миколаєві продовжуються роботи по створенню єдиного перинатального центру. З наступного року там планують обладнати кабінет та встановити обладнання для проведення мамографічних обстежень жінкам.

Також в Миколаєві працюють над створенням дитячого діагностичного центру, який передбачає собою заклад, де буде зібрано усе необхідне обладнання та спеціалісти для повного медичного обстеження дітей.

Варто нагадати, що 31 липня 2023 олку Миколаївська міська рада прийняла рішення про про реогранізацію пологових будинків №1 та №2 — їх приєднали до міської лікарні №1 та міської лікарні №3 відповідно. Очільниця міського управління охорони здоров‘я Ірина Шамрай, пояснюючи необхідність проведення реорганізації медзакладів, заявляла, що за останні 7 років кількість вагітних у Миколаєві зменшилась у 5 разів.

Міська влада планує зберегти у місті майже на півмільйона жителів один пологовий будинок — №3, який знаходиться у мікрорайоні Ліски у Заводському районі Миколаєва.

Під скорочення через фактичну ліквідацію пологового будинку №2 в Миколаєві потрапили 42 людини.

Колектив пологового будинку №2 в Миколаєві вважає помилковим рішення міської влади щодо фактичної ліквідації та збереження у місті лише одного профільного медзакладу.

У січні 2022 року миколаївська блогерка розказала про вартість «безкоштовних» пологів у пологовому будинку №3: 10 тисяч гривень — кесарів розтин, 8 тисяч гривень — природні пологи. Також була названа вартість звичайної палати — 580 гривень на день, але є і за 2500 гривень на день за цінами станом на початок 2022 року.

Зазначимо, ще держава гарантує безкоштовні пологи в Україні. У грудні 2021 року міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що Національна служба здоров'я України компенсує за одні пологи 15 тисяч 101 гривню за програмою медичних гарантій. За даними системи E-Health Миколаївський пологовий будинок №3 отримав у 2021 році 43 мільйони 125 тисяч 99 гривень за цією програмою.