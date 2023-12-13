У Миколаєві продовжуються роботи по створенню єдиного перинатального центру. З наступного року там планують обладнати кабінет та встановити обладнання для проведення мамографічних обстежень жінкам.

Про це у програмі «Діалог» на ТРК МАРТ розповіла начальниця відділу охорони материнства та дитинства управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Людмила Чинякова.

Вона зазначила, що перинатальний центр для новонароджених на етапі створення, зараз лікарі проходять навчання. За її словами, центр може запрацювати вже у наступному році.

«Перинатальний центр другого рівня створюється. Він зосередить у собі сучасну апаратуру. Фахівці майбутнього перинатального центру проходять навчання, щоб ми могли бути на рівні міжнародних стандартів і надавати допомогу новонародженим, які народилися передчасно, мають малу вагу. Їх не треба буде переводити у обласну лікарню. В цьому закладі будуть створені всі умови. Також в цьому закладі буде створено мамологічне відділення — це проблема для наших жінок. Мамограф вже закуплено, приміщення для цього відділення готується. Я думаю що у наступному році він запрацює», — зазначила Людмила Чинякова.

Також вона пояснила, що проблема полягає в тому, що зараз пройти обстеження на мамографі можливо лише у Миколаївському обласному онкодиспансері.

«У нас є бажання жінкам міста, та і області, надавати допомогу в умовах сучасного перинатального центру. Апарат вже придбано, підготовка приміщення та встановлення буде у наступному році», — додала Людмила Чинякова.

Нагадаємо, що у грудні 2021 року стало відомо, що у Миколаєві на базі пологового будинку №3 ремонтують приміщення для дитячої реанімації. Ще потрібно закупити спеціальне обладнання та облаштувати відділення інтенсивної терапії для новонароджених.

У травні 2023 року у миколаївському управлінні охорони здоров’я запевнили, що сьогодні в місто впевнено рухається до формування перинатального центру. Наразі з бюджету вже було виділено кошти для проведення першочергових робіт.

Також в Миколаєві працюють над створенням дитячого діагностичного центру, який передбачає собою заклад, де буде зібрано усе необхідне обладнання та спеціалісти для повного медичного обстеження дітей.