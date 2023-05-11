У миколаївському управлінні охорони здоров’я запевнили, що сьогодні в місто впевнено рухається до формування перинатального центру. Наразі з бюджету вже було виділено кошти для проведення першочергових робіт.

Про це на брифінгу розповіла начальниця управління охорони здоров’я міськради Ірина Шамрай, повідомляє кореспондент «‎НикВести»‎.

Вона зазначила, що сьогодні створення єдиного перинатального центру є необхідним для Миколаєва, адже місцеві пологові будинки не виконують план по кількості пологів на рік.

— Пологові будинки, в яких відбувається менше 300 пологів на рік, на мою думку, не мають права на існування. Тому що там недостатня кваліфікація лікарів, неможливо забезпечити цілодобове надання неонатологічної допомоги та реанімаційної допомоги, – вважає Ірина Шамрай.

Цим вона обумовила рішення створення перинатального центру, який буде сформовано на базі третього пологового будинку Миколаєва. За її словами, створення такого закладу сьогодні вже перебуває на етапі первинних робіт.

— Сьогодні ми дуже швидкими темпами рухаємося в плані формування перинатального центру. Перед війною було закуплено обладнання для реанімації новонароджених, наразі там триває ремонт та підключення обладнання. Вже створена проектно-кошторисна рекомендація для виготовлення централізованого киснепостачання. В цьому році вже виділено кошти на рахунках закладу для проведення першої черги робіт, – зазначила начальниця управління.

Вона наголосила на тому, що Миколаїв йде шляхом укрупнення медичних закладів з метою надання максимальної кількості медичної допомоги з застосуванням максимальної кількості обладнання.

Так, в Миколаєві також працюють над створенням дитячого діагностичного центруякий передбачає собою заклад, де буде зібрано усе необхідне обладнання та спеціалісти для повного медичного обстеження дітей.