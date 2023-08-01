У Миколаєві пологовий будинок №1 та пологовий будинок №2 приєднали до двох багатопрофільних лікарень.
Відповідне рішення про реорганізацію було підтримано у понеділок, 1 червня, на сесії Миколаївської міськради, пишуть «НикВести».
Згідно з рішенням депутатів, пологовий будинок №1 приєднали до міської лікарні №1, а пологовий будинок №2 — до міської лікарні №3. Слід зазначити, що пологові будинки територіально залишаться у своїх приміщеннях.
Як відомо, приєднання пологових будинків до лікарень обумовлено тим, що за останній рік кількість пологів в місті значно скоротилась, через це коштів, які пологові будинки отримують від НСЗУ не вистачає на виплату заробітної плати в повному обсязі та основні платежі установ.
Раніше, начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай, пояснювала, що пологові будинки, в яких відбувається менше трьохсот пологів на рік – не мають права на існування, адже там недостатня кваліфікація лікарів.
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У Миколаєві пологовий будинок №1 та пологовий будинок №2 приєднали до двох багатопрофільних лікарень.
Відповідне рішення про реорганізацію було підтримано у понеділок, 1 червня, на сесії Миколаївської міськради, пишуть «НикВести».
Згідно з рішенням депутатів, пологовий будинок №1 приєднали до міської лікарні №1, а пологовий будинок №2 — до міської лікарні №3. Слід зазначити, що пологові будинки територіально залишаться у своїх приміщеннях.
Як відомо, приєднання пологових будинків до лікарень обумовлено тим, що за останній рік кількість пологів в місті значно скоротилась, через це коштів, які пологові будинки отримують від НСЗУ не вистачає на виплату заробітної плати в повному обсязі та основні платежі установ.
Раніше, начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай, пояснювала, що пологові будинки, в яких відбувається менше трьохсот пологів на рік – не мають права на існування, адже там недостатня кваліфікація лікарів.