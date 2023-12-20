У ЗСУ потрібні усі професії, але обирати де проходити службу наразі можуть лише ті, хто йде на контракт.

Про це в інтервʼю РБК-Україна заявив начальник служби звʼязків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

«Зараз у нас є потреба у формуванні нових бригад. Тобто зараз усі професії у Збройних силах та Силах оборони загалом затребувані», — розказав він.

За словами Володимира Фітьо, кожен охочий зараз може вибрати для себе професію. Для цього є така форма проходження військової служби як контрактна.

«Наприклад, ви зацікавилися якоюсь бригадою. Наприклад, 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила. І ви хочете бути там артилеристом. Тоді ви просто звертаєтеся в цю бригаду, отримуєте відношення на дану посаду, далі звертаєтеся у свій територіальний центр комплектування і кажете: «я хочу захищати Україну на контракті й хочу служити саме в тій бригаді». І ви попадете саме на цю посаду саме в цю бригаду, підписавши контракт», — пояснив Володимир Фітьо.

Проте, додав він, це можливо лише для контрактників. Мобілізовані не можуть обирати, де саме проходити службу. Під час мобілізації здійснюється якраз акцент на фах майбутнього мобілізованого. Звичайно, якщо він IT-інженер, фаховий будівельник, або, наприклад, водій — то тут уже йде скерування ближче до його фаху.

«Але, крім того, всіх мобілізованих навчають у навчальних центрах мінімум місяць часу, протягом цього місяця мобілізований здобуває найпростішу професію — це професія стрільця. Далі протягом двох тижнів відбувається злагодження, і тільки після цього йде вже розподілення в його військову частину. Якщо ж професія складніша, то вона потребує більшого часу для навчання. І це може зайняти й два, і три місяці», — зауважив Володимир Фітьо.

Як повідомлялось раніше, Міноборони у рамках проєкту про рекрутинг до Збройних Сил України підписало угоду про співпрацю з компанією Work.ua. На сайті пошуку роботи з’явиться інформація про відкриті вакансії в армії.

Нагадаємо, що з моменту підписання меморандуму про співпрацю платформи LobbyX з Міноборони подано понад шість тисяч заявок для приєднання до війська.