З моменту підписання меморандуму про співпрацю платформи LobbyX з Міноборони подано понад шість тисяч заявок для приєднання до війська.

Про це в інтервʼю NV розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

«Платформа LobbyX отримала понад шість тисяч відгуків на вакансії з того моменту, як ми підписали меморандум. Це втричі більше, ніж було до того», — розповіла Наталія Калмикова.

На LobbyX розміщено близько 700 вакансій, але на них може відгукуватися більша кількість людей, адже одна вакансія може мати кілька однотипних посад. Відповідно, людей можна набрати більше, ніж є вакансій.

На WorkUA розміщено майже 400 вакансій. Проте статистики щодо відгуків на них поки немає.

«Однозначно, це частина стратегії комплектування Сил оборони. Чому Міністерство оборони вирішило піти цим шляхом? По-перше, тому що ми живемо в XXI сторіччі, і вимоги часу в нас такі, що людина хоче розуміти, куди вона йде, до кого вона йде, і що вона буде робити. І, власне, позитивний досвід рекрутування окремими підрозділами до себе військовослужбовців дає підстави вважати, що цей інструмент добре спрацює. І ми вже бачимо перші результати», — сказала Наталія Калмикова.

За словами заступниці міністра оборони, попит є на різні посади — ті, які пов’язані з робітничими суміжними фахами чи сферою інформатизації. На штурмовиків також є попит.

Нагадаємо, що Міноборони у рамках проєкту про рекрутинг до Збройних Сил України підписало угоду про співпрацю з компанією Work.ua. На сайті пошуку роботи з’явиться інформація про відкриті вакансії в армії.

Також раніше повідомлялось, що Міністерство оборони на основі Концепції військової кадрової політики розробить «дорожню карту» щодо системи роботи з особовим складом ЗСУ.