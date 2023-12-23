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У Миколаївській області за 2024 рік відкрили 7 кімнат матері і дитини.

Про це під час брифінгу в пʼятницю, 22 грудня, розповіла директорка департаменту освіти та науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська, пишуть «НикВести».

Кабінети були запущені в роботу завдяки допомозі міжнародного фонду «Save the Children».

— У цьому році ми відкрили 7 кімнат для матері та дитини при управліннях соціального захисту населення та центрах надання соціальних послуг. Це також вагомий внесок у процесі створення безбарєрності, враховуючи те, що дуже збільшилася кількість ВПО і осіб які звертаються за допомогою до органів соціального захисту, — розповіла Алла Веліховська.

Нагадаємо, 100 учнів з десяти шкіл Миколаївської області, які долучились програми з громадянської освіти від Spirit of America та savED презентували проєкти, над якими працювали упродовж двох місяців навчання.