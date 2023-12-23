Німецький концерн Rheinmetall отримав замовлення від Міністерства оборони Румунії на модернізацію систем протиповітряної оборони на 328 мільйонів євро.

Про це йдеться на сайті компанії.

Йдеться про чотири 35-мм зенітні артилерійські установки Oerlikon GDF 103 швейцарського виробництва.

Кожна з установок складається з системи керування вогнем Oerlikon Skymaster TLCN, радара X-TAR3D, шістьох 35-мм спарених гармат GDF009 TREO Oerlikon та двох спеціальних вантажівок для перевезення.

Окрім модернізації, контракт передбачає навчання, запасні частини та інші послуги. Дві системи мають поставити протягом наступних двох років. Ще дві — упродовж трьох років.

У Rheinmetall наголосили, що для них це перше велике замовлення від Румунії, країни-члена НАТО та ЄС.

«Це замовлення посилить обороноздатність ЄС і НАТО на східному фланзі Європи, чому ми дуже раді», — заявив голова правління Rheinmetall Армін Паппергер.

Компанія додала, що в румунському місті Сату-Маре, неподалік від кордонів з Україною та Угорщиною, вже кілька місяців працює центр обслуговування Rheinmetall.

Раніше повідомлялося, що США вже інвестували десятки мільярдів доларів у власну оборонну індустрію на виробництво найбільш важливих для України озброєнь.