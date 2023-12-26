Уряд вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук. Наразі текст законопроєкту №10379 не доступний на сайті Верховної Ради. Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення мобілізації і військового обліку.