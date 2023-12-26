Уряд вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.
Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
Наразі текст законопроєкту №10379 не доступний на сайті Верховної Ради.
Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення мобілізації і військового обліку.
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Уряд вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.
Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
Наразі текст законопроєкту №10379 не доступний на сайті Верховної Ради.
Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення мобілізації і військового обліку.