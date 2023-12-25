Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення мобілізації і військового обліку.

Про це з посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука повідомляє Українська правда.

— Кабінетом Міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України: Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби», — повідомив він.

На сайті Верховної Ради законопроєкт зареєстровано під номером 10378. Наразі його тексту на сайті парламенту немає.

Нагадаємо, наразі в Україні чітко визначений перелік причин та необхідних документів для відстрочки військовозобов’язаних від мобілізації. Відстрочка може надаватися за станом здоров’я, через наявність трьох і більше неповнолітніх дітей чи доглядом за батьками з інвалідністю.