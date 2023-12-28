Пологовий будинок №1, фото НикВести

Реорганізовані пологові будинки Миколаєва спроможні приймати породіль впродовж року навіть, якщо населення в місті продовжить збільшуватись.

Про це під час брифінгу 27 грудня заявила начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай, пишуть «НикВести».

Нагадаємо, що у пологових будинках Миколаєва цього року народило майже на 500 жінок більше ніж минулого року. Це пояснюється тим, що люди повертаються до міста. Крім цього, у Миколаєві є ще внутрішньопереміщені жителі з Херсону та районів області, які також звертаються до пологових Миколаєва.

За словами Ірини Шамрай, наразі пологовий будинок №3 станом на зараз приймає всього 1200 пологів на рік, маючи потужність до понад 4 тисяч.

— Сьогодні ми маємо можливість проводити трансформацію в лікувальних закладах відповідно до вимог часу. Потужності пологового будинку №3, який типовий, побудований саме як пологовий будинок, може приймати на сьогодні до 4700 пологів на рік. Вони мають сьогодні 1200. Тому всі пологи, які ми маємо в області, може прийняти один пологовий будинок. Ми не закрили пологові будинки, вони там, де були, там і є, персонал як працював, так і працює. Сьогодні жителі міста Миколаєва можуть обирати собі будинок, де вони будуть народжувати — це відділення міської лікарні №3, де був пологовий будинок №2, він там і знаходиться, і відділення пологового будинку №1, який знаходиться на вулиці Екіпажній. Єдине, що підпорядкування цих відділень, там скорочений адміністративно-господарчий персонал. Наразі не планується скорочення цих відділень, — сказала чиновниця.

При цьому, вона зазначила, що у випадку, якщо кількість жителів Миколаєва збільшиться до того випадку, коли пологові змушені будуть приймати по 10 тисяч пологів на рік, медична система міста впорається з цим.

— Якщо буде потреба у місті і ми розростемся до розмірів, коли в нас буде по 10 тисяч пологів на рік, повірте, ми в змозі це забезпечити. Я відповідально можу сказати, що ми впораємось, якщо в нас буде 10 тисяч пологів на рік. Таку кількість ми будемо з задоволенням приймати і працювати, в нас є для цього ресурс, — підкреслила Ірина Шамрай.

Як відомо, Миколаєві за 11 місяців майже на 500 зросла кількість пологів порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Нагадаємо, що у травні 2023 року у Миколаєві міська влада почала вивчати питання об'єднання пологових будинків. У місті спостерігається скорочення кількості пологів.

31 липня 2023 олку Миколаївська міська рада прийняла рішення про про реогранізацію пологових будинків №1 та №2 — їх приєднали до міської лікарні №1 та міської лікарні №3 відповідно. Очільниця міського управління охорони здоров‘я Ірина Шамрай, пояснюючи необхідність проведення реорганізації медзакладів, заявляла, що за останні 7 років кількість вагітних у Миколаєві зменшилась у 5 разів.

Міська влада планує зберегти у місті майже на півмільйона жителів один пологовий будинок — №3, який знаходиться у мікрорайоні Ліски у Заводському районі Миколаєва.

Під скорочення через фактичну ліквідацію пологового будинку №2 в Миколаєві потрапили 42 людини.

Колектив пологового будинку №2 в Миколаєві вважає помилковим рішення міської влади щодо фактичної ліквідації та збереження у місті лише одного профільного медзакладу.

Нагадаємо, у січні 2022 року миколаївська блогерка розказала про вартість «безкоштовних» пологів у пологовому будинку №3: 10 тисяч гривень — кесарів розтин, 8 тисяч гривень — природні пологи. Також була названа вартість звичайної палати — 580 гривень на день, але є і за 2500 гривень на день за цінами станом на початок 2022 року.

Зазначимо, ще держава гарантує безкоштовні пологи в Україні. У грудні 2021 року міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що Національна служба здоров'я України компенсує за одні пологи 15 тисяч 101 гривню за програмою медичних гарантій. За даними системи E-Health Миколаївський пологовий будинок №3 отримав у 2021 році 43 мільйони 125 тисяч 99 гривень за цією програмою.

Нагадаємо, що в період з 4 по 10 грудня в медичних закладах Миколаївської області народилось 108 дітей. З них 4 двійні.