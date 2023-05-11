У Миколаєві міська влада вивчає питання укрупнити пологові будинки. У місті спостерігається скорочення кількості пологів.

Про це під час брифінгу розповіла начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай, повідомляє «НикВести»

На думку начальниці управління, пологові будинки, в яких відбувається менше трьохсот пологів на рік – не мають права на існування, адже там недостатня кваліфікація лікарів. Ірина Шамрай розповіла, що питання укрупнення пологових будинків Миколаєва розглядалося ще до початку повномасштабного вторгнення.

Також вона зазначила, що пропозиції щодо об'єднання пологових погоджуватимуться на рівні Міністерства охорони здоров'я протягом шести місяців після того, як закінчиться воєнний стан.

— І за результатами погодження вже виноситимуться всі ці питання на сесію, де місцева влада вирішуватиме, як функціонуватимуть далі комунальні заклади охорони здоров'я, бо вони перебувають у власності міської ради, —розповіла Ірина Шамрай.

Станом на травень Миколаїв приймає породіль з деокупованих територій Миколаївщини та Херсонщини.

— Ми сподіваємося на те, що повертатимуться наші жінки, повертатимуться вагітні. Сьогодні наші пологові будинки приймають усіх пацієнток з деокупованих територій, з міста Херсона. Ми нікому не відмовляємо, —додала вона.

Нагадаємо, що у 2022, воєнному році, в Миколаєві народилося 1514 дітей.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку з війною з Миколаєва виїхало багато молодих спеціалістів-медиків, що спричинило дефіцит низки лікарських спеціальностей в миколаївських медичних закладах.