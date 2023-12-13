У Миколаєві за 11 місяців майже на 500 зросла кількість пологів порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Про це у програмі «Діалог» на ТРК МАРТ розповіла начальниця відділу охорони материнства та дитинства управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Людмила Чинякова.

— За підсумками 11 місяців у нас відбулося 2005 пологів. Якщо ми порівняємо з аналогічним періодом минулого року, то цих пологів стало майже на 500 більше. Це дуже гарний показник. Народилося 2019 дітей, теж майже на 500 більше ніж минулого року. Тобто люди повертаються назад, пологи відбуваються. На обліку в консультаціях зараз стоїть більше 1500 вагітних, — розповіла Людмила Чинякова.

Разом з тим вона зазначила, що у місті є ще внутрішньопереміщені жителі з Херсону та районів області, вони також звертаються до пологових Миколаєва. Людмила Чинякова додала, що кількість пологів у місті не досягла довоєнного рівня і на це потрібен час.

Нагадаємо, що в період з 4 по 10 грудня в медичних закладах Миколаївської області народилось 108 дітей. З них 4 двійні.