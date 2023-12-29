На Черкащині дві сестри-близнючки намагалися обманути працівника сервісного центру Міністерства внутрішніх справ, щоб скласти іспит з правил дорожнього руху.

Про це розповіли в пресслужбі Головного сервісного центру МВС.

Як відомо, близнючки Дана та Діана ззовні дуже схожі, тому їх важко розрізнити. В автошколі вони навчалися разом. Сестри закінчили перший етап навчання і приїхали складати іспит на знання правил дорожнього руху.

«І тут Діані поталанило більше, вона успішно витримала це випробування, а от сестра не змогла. Тоді дівчата вирішили, що можна скористатися природною схожістю і через 10 днів складати іспит за сестру сіла Діана», — зазначили в МВС.

Однак адміністратор, який слідкував за складанням іспитів, помітив обман. Як зазначається, результати іспитів обох сестер анулювали й «тепер їм доведеться пояснювати свій вчинок поліції».

Нагадаємо, що в Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху: букву «У» вирішили замінити на букву «Н».