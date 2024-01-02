На тимчасово окупованих територіях триває фарс під назвою «вибори президента РФ».

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«В межах цього пропагандистського дійства, яке направлене на створення ілюзії підтримки окупації з боку місцевих, росіяни наразі збирають підписи у підтримку «кандидата» Володимира Путіна, який офіційно є міжнародним злочинцем», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підписи збирають «волонтери», які обходять будинки місцевих у супроводі російських військових. Проте попри примусовість процесу, організацію збору серед працівників «держустанов», наразі росіяни зібрали п'ять тисяч підписів.

Центр національного спротиву закликав й надалі ігнорувати ініціативи окупантів та не брати участь у «виборах» та за можливості не відчиняти двері «російським гастролерам».

Нагадаємо, що росіяни мають намір імітувати вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях України. Розглядається варіант з проведенням «виборів» на ТОТ 15-17 березня.