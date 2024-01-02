Влада Туреччини не пропустить через свої протоки в Чорне море протимінні кораблі «Чернігів» та «Черкаси», передані Україні урядом Великої Британії.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при управлінні президента Туреччини.

Такі дії пояснюють тим, що це порушить міжнародний пакт про проходження проток у воєнний час.



Згідно з повідомленням управління комунікацій президента Туреччини, держава-член НАТО не дозволить суднам використовувати протоки Босфор і Дарданелли доти, доки триває війна в Україні.

Коли Росія розпочала вторгнення в Україну у 2022 році, Туреччина застосувала Конвенцію Монтре 1936 року, фактично заблокувавши прохід військових кораблів для обох сторін. Пакт звільняє від неї кораблі, що повертаються на рідні бази.

Уряд країни вважає, що такий крок нібито дозволить запобігти ескалації напруженості у Чорному морі.

«Наші союзники були належним чином проінформовані про те, що протимінні кораблі, подаровані Україні Сполученим Королівством, не зможуть пройти через протоки Босфор і Дарданелли в Чорне море, доки триває війна», — резюмували в Центрі боротьби з дезінформацією.

Нагадаємо, що експорт із Туреччини до Росії цивільних товарів, які використовуються за військовим призначенням, зростає.

Разом з тим у листопаді Туреччина імпортувала рекордну кількість російської нафти.