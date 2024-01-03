Заступник лідера бойовиків ХАМАСу Салех аль-Арурі

В Лівані в передмісті Бейруту в результаті атаки дронів загинув заступник лідера бойовиків ХАМАСу Салех аль-Арурі.

Про це пише The Times of Israel з посиланням на заяву представника ХАМАСу Іззата ар-Рішка.

ХАМАС підтвердив вбивство аль-Арурі та звинуватив у скоєному Ізраїль.

«Боягузливі вбивства, здійснені сіоністською окупацією проти лідерів і символів нашого палестинського народу в Палестині і за її межами, не зможуть зламати волю і непохитність нашого народу або підірвати продовження його відважного опору», — йдеться в заяві представника ХАМАСу.

Відомо, що 57-річний Салех аль-Арурі, який проживав в Лівані, був заступником голови політбюро ХАМАСу і вважався фактичним лідером його військового крила на Західному березі річки Йордан.

Ліванське державне інформаційне агентство повідомило, що вибух, який стався в передмісті Бейрута, був результатом удару ізраїльського безпілотника по офісу ХАМАС в Лівані, в результаті якого загинули шестеро людей. Ізраїльська армія поки ситуацію не коментувала.

Нагадаємо, зранку 7 жовтня ХАМАС масовано вдарив ракетами по півдню та центру Ізраїля з Сектора Гази. Бойовики прорвали кордон та зайшли у декілька населених пунктів на півдні Ізраїлю. По території країни було випущено більше 2200 ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаніягу заявив, що країна перебуває «у стані війни».

У відповідь наземні та повітряні сили Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об’єктах ХАМАСу. Зокрема, ізраїльські військові влучили у дві багатоповерхівки в Секторі Гази, де, за їхньою інформацією, перебували палестинські бойовики.

Ізраїльська армія ввечері 7 жовтня заявила, що відновила контроль над більшістю південних населених пунктів.

Також там повідомили, що Ліван завдав ударів по їхній території. Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) атакувала у відповідь.

У неділю, 8 жовтня, палестинські ЗМІ повідомили, що ізраїльська армія під час бомбардування у центрі Гази ліквідувала лідера ХАМАС Аймана Юніса.