Протягом минулої доби, 6 січня, українські підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, склад боєприпасів та чотири засоби протиповітряної оборони окупантів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Також ракетні війська уразили 4 райони зосередження особового складу росіян, 3 артилерійських засоби, російську радіолокаційну станцію протиповітряної оборони. Тим часом авіація Сил оборони вдарила по 19 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 84 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Окупанти завдали понад два десятки авіаударів по населених пунктах Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку захисники відбили 3 російські атаки в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не ввели.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 2 атаки противника біля Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області. На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 8 російських атак у районах Новобахмутівки, Степового й Авдіївки та ще 16 атак поблизу Первомайського й Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські оборонці продовжують стримувати окупантів неподалік Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де вони відбили 9 атак. На Шахтарському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 5 атак противника західніше Вербового, Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області. На Херсонському напрямку захисники продовжують заходи із розширення плацдарму. Окупанти здійснили 18 безрезультатних штурмів на позиції Сил оборони.

Нагадаємо, над територією Миколаївської області в ніч на 7 січня протиповітряна оборона знищила п’ять БпЛА типу «Shahed 131/136».