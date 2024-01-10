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Автомобіль КП «Миколаївкомунтранс» переїхав вантажника, в результаті чого вантажник отримав серйозні травми — на підприємстві розпочали службове розслідування.

Про це у коментарі «НикВести» повідомив директор «Миколаївкомунтранс» Андрій Вецало.

За словами директора нещасний випадок стався у понеділок, 8 січня, на сміттєзвалищі, що розташоване в колишньому кар'єрі поряд з цвинтарем біля села Мішково-Погорілове. Водій автомобіля, який скоїв наїзд, є співробітником підприємства, а інцидент стався через погані погодні умови та ожеледицю на дорогах.

Внаслідок нещасного випадку вантажник був тяжко травмований — у нього діагностовано перелом стегнової кістки та пошкодження кісток тазу. Потерпілий був госпіталізований з місця події та прооперований.

— Так у нас дійсно був такий випадок. Так вийшло, що наш водій на самоскиді наїхав на свого ж вантажника. На це вплинули погані погодні умови, зокрема ожеледиця на дорогах. Наразі ми працюємо зі слідством. На сьогодні працівнику на якого наїхали прооперували, він вже в свідомості, — зазначив Андрій Вецало.

У зв'язку з інцидентом розпочато службове розслідування на підприємстві, а також проводиться розслідування правоохоронними органами. Водій поки відсторонений від займаної посади.

Нагадаємо, на Миколаївщині внаслідок нещасних випадків на виробництві у 2020 році постраждали 98 осіб. Крім того, на підприємствах сталося чотири групові нещасні випадки.