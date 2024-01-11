Росіяни планують побудувати на окупованій Луганщині сміттєзвалища.

Про це 11 січня повідомив глава ОВА Артем Лисогор.

«Окупанти не виділяють грошей на відновлення майна чи повноцінну компенсацію. Втім, є кошти на смітники. Як вже повідомлялось, обіцяють за шість років побудувати у так званій «ЛНР» шість всеросійських смітників», — йдеться в повідомленні.

Водночас за словами глави ОВА, населені пункти останні півтора року потерпають від сміття, бо його ніхто не вивозить і не утилізує. Знайшлося 375 мільйонів рублів — не на ліквідацію стихійних звалищ, поки що лише на проєкти.

Нагадаємо, що Росія планує витратити 1,3 мільярди рублів на обладнання сміттєвих звалищ на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.