Росіяни планують побудувати на окупованій Луганщині сміттєзвалища.
Про це 11 січня повідомив глава ОВА Артем Лисогор.
«Окупанти не виділяють грошей на відновлення майна чи повноцінну компенсацію. Втім, є кошти на смітники. Як вже повідомлялось, обіцяють за шість років побудувати у так званій «ЛНР» шість всеросійських смітників», — йдеться в повідомленні.
Водночас за словами глави ОВА, населені пункти останні півтора року потерпають від сміття, бо його ніхто не вивозить і не утилізує. Знайшлося 375 мільйонів рублів — не на ліквідацію стихійних звалищ, поки що лише на проєкти.
Нагадаємо, що Росія планує витратити 1,3 мільярди рублів на обладнання сміттєвих звалищ на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
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Росіяни планують побудувати на окупованій Луганщині сміттєзвалища.
Про це 11 січня повідомив глава ОВА Артем Лисогор.
«Окупанти не виділяють грошей на відновлення майна чи повноцінну компенсацію. Втім, є кошти на смітники. Як вже повідомлялось, обіцяють за шість років побудувати у так званій «ЛНР» шість всеросійських смітників», — йдеться в повідомленні.
Водночас за словами глави ОВА, населені пункти останні півтора року потерпають від сміття, бо його ніхто не вивозить і не утилізує. Знайшлося 375 мільйонів рублів — не на ліквідацію стихійних звалищ, поки що лише на проєкти.
Нагадаємо, що Росія планує витратити 1,3 мільярди рублів на обладнання сміттєвих звалищ на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|