Росія планує витратити 1,3 млрд рублів на обладнання сміттєвих звалищ на окупованій території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
Це передбачено у постанові про субсидування закупівель та постачання спеціалізованої техніки, опублікованій урядом РФ.
«Фактично, окупанти хочуть перетворити тимчасово окуповані українські території на сміттєзвалище для російського сміття. Туди планують вивозити відходи з території РФ», — зазначили у Центрі нацспротиву.
Заявлені кошти офіційно мають витратити на сміттєві контейнери та спецтехніку. Проте фактично будуть використовувати техніку та обладнання викрадену з українських комунальних підприємств.
«А кошти будуть відмиті через підставні компанії, підконтрольні особисто главі уряду РФ Мішустіну. Росіян не турбує питання цивільного населення на ТОТ і куди буде вивезено сміття», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Заводському районі Миколаєва в ході проведення заходів державного нагляду на території міста вчергове виявлено несанкціоновані місця розміщення відходів.
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Росія планує витратити 1,3 млрд рублів на обладнання сміттєвих звалищ на окупованій території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
Це передбачено у постанові про субсидування закупівель та постачання спеціалізованої техніки, опублікованій урядом РФ.
«Фактично, окупанти хочуть перетворити тимчасово окуповані українські території на сміттєзвалище для російського сміття. Туди планують вивозити відходи з території РФ», — зазначили у Центрі нацспротиву.
Заявлені кошти офіційно мають витратити на сміттєві контейнери та спецтехніку. Проте фактично будуть використовувати техніку та обладнання викрадену з українських комунальних підприємств.
«А кошти будуть відмиті через підставні компанії, підконтрольні особисто главі уряду РФ Мішустіну. Росіян не турбує питання цивільного населення на ТОТ і куди буде вивезено сміття», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Заводському районі Миколаєва в ході проведення заходів державного нагляду на території міста вчергове виявлено несанкціоновані місця розміщення відходів.