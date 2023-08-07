Росія планує витратити 1,3 млрд рублів на обладнання сміттєвих звалищ на окупованій території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Це передбачено у постанові про субсидування закупівель та постачання спеціалізованої техніки, опублікованій урядом РФ.

«‎Фактично, окупанти хочуть перетворити тимчасово окуповані українські території на сміттєзвалище для російського сміття. Туди планують вивозити відходи з території РФ»‎, — зазначили у Центрі нацспротиву.

Заявлені кошти офіційно мають витратити на сміттєві контейнери та спецтехніку. Проте фактично будуть використовувати техніку та обладнання викрадену з українських комунальних підприємств.

«‎А кошти будуть відмиті через підставні компанії, підконтрольні особисто главі уряду РФ Мішустіну. Росіян не турбує питання цивільного населення на ТОТ і куди буде вивезено сміття»‎, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Заводському районі Миколаєва в ході проведення заходів державного нагляду на території міста вчергове виявлено несанкціоновані місця розміщення відходів.