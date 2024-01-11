Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило про підозру в дезертирстві 15 колишнім охоронцям експрезидента-втікача Віктора Януковича. Вони втекли до Росії у 2014 році.

Про це повідомили на підприємстві.

Слідство встановило, що тодішнє керівництво охоронців підробило документи про начебто їхнє звільнення перед втечею. 21 лютого 2014 року Віктор Янукович разом зі своєю співмешканкою в супроводі охорони, військовослужбовців управління державної охорони.

України, вилетів на гелікоптері зі своєї резиденції «Межигірʼя» до Харкова. Наступного дня він прибув до Донецька, звідки спробував незаконно вилетіти до РФ.

Виліт тоді заблокували прикордонники. Для того, щоб перетнути кордон, Янукович і керівники його охорони вступили в змову з представниками силових відомств РФ. Для цього президента-втікача та його близьке оточення, зокрема сина і співмешканку, а також охорону, спочатку вивезли на територію військового аеродрому РФ на території Криму.

Там Янукович вирішив остаточно залишити територію України. Для того, щоб забезпечити себе охороною, він схилив військовослужбовців УДО України до дезертирства і виїзду з ним до російської федерації. Через це 16 військовослужбовців УДО України виїхали російським морським судном до РФ. Вони не повернулися до місця служби, а більшість з них після відʼїзду отримали російське громадянство.

З метою приховати дезертирство видали наказ від 23 лютого 2014 року про звільнення 15 з цих співробітників УДО України з військової служби. Проте за результатами службової перевірки УДО України у 2023 році встановили, що працівники УДО виїхали до РФ 24 лютого 2014 у статусі військовослужбовців. Ці матеріали використали як докази у справі про дезертирство охоронців Януковича.

Найближчим часом підозрюваним обиратимуть запобіжний захід.

У жовтні 2023 року ДБР завершило розслідування найбільшої справи Майдану. Обвинувальний акт проти колишнього керівництва України скерували до суду.

Одна група на чолі з Януковичем перебувала в Білорусі. Туди він прилетів 7 березня. Після цього Янукович написав відкритого листа Зеленському, в якому закликав його припинити війну, здатися і підписати мирні угоди. Українська розвідка запевняє, що протягом тижня очільник охорони Януковича щонайменше тричі спілкувався зі старшим офіцером ФСБ, який займався Україною.