Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали громадянина Молдови, який намагався перетнути Дністер на гумовому човні.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
«Його рух з молдовського до українського берега річки прикордонники зафіксували за допомогою тепловізора», – йдеться у повідомленні.
На території України на громадянина Молдови очікував українець, але так і не зміг втекти з України.
Правоохоронці вирушили на зустріч громадянину Молдови та затримали його.
Прикордонники склали протоколи про правопорушення і направили їх до суду.
Раніше, українські прикордонники затримали 10 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон з Румунією.
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Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали громадянина Молдови, який намагався перетнути Дністер на гумовому човні.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
«Його рух з молдовського до українського берега річки прикордонники зафіксували за допомогою тепловізора», – йдеться у повідомленні.
На території України на громадянина Молдови очікував українець, але так і не зміг втекти з України.
Правоохоронці вирушили на зустріч громадянину Молдови та затримали його.
Прикордонники склали протоколи про правопорушення і направили їх до суду.
Раніше, українські прикордонники затримали 10 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон з Румунією.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
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Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|