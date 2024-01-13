Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали громадянина Молдови, який намагався перетнути Дністер на гумовому човні.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

«Його рух з молдовського до українського берега річки прикордонники зафіксували за допомогою тепловізора», – йдеться у повідомленні.

На території України на громадянина Молдови очікував українець, але так і не зміг втекти з України.

Правоохоронці вирушили на зустріч громадянину Молдови та затримали його.

Прикордонники склали протоколи про правопорушення і направили їх до суду.

Раніше, українські прикордонники затримали 10 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон з Румунією.