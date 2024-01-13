Від початку повномасштабної війни росіяни 626 разів застосували проти України боєприпаси, споряджені отруйними хімічними речовинами. Лише за січень цього року Сили оборони зафіксували 51 хімічну атаку з боку окупантів.
Про це повідомили в Командуванні Сил підтримки Збройних сил України.
Росіяни дедалі частіше застосовують хімічну зброю — щодня фіксують до 10 хімічних атак.
Найчастіше ворог використовує гранати К-51 (радянська ручна аерозольна «сльозогінна» граната нелетальної дії – прим.) та РГР (протипіхотна осколкова ударно-дистанційна граната – прим.), які скидає з безпілотників.
Проте армія РФ застосовує й саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. Також ворог здійснює артилерійські обстріли снарядами, що містять хімічно небезпечні речовини.
14 грудня 2023 року росіяни застосували новий тип спеціальних газових гранат РГ-ВО зі вмістом хімічної речовини CS.
Загалом 36 випадків застосування небезпечних хімічних речовин зафіксували і відправили для проведення слідчих дій.
Нагадаємо, що команда аналітиків Deep State повідомила, що на Сватівському та Бахмутському напрямках росіяни застосували хімічну зброю.
Від початку повномасштабної війни росіяни 626 разів застосували проти України боєприпаси, споряджені отруйними хімічними речовинами. Лише за січень цього року Сили оборони зафіксували 51 хімічну атаку з боку окупантів.
Про це повідомили в Командуванні Сил підтримки Збройних сил України.
Росіяни дедалі частіше застосовують хімічну зброю — щодня фіксують до 10 хімічних атак.
Найчастіше ворог використовує гранати К-51 (радянська ручна аерозольна «сльозогінна» граната нелетальної дії – прим.) та РГР (протипіхотна осколкова ударно-дистанційна граната – прим.), які скидає з безпілотників.
Проте армія РФ застосовує й саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. Також ворог здійснює артилерійські обстріли снарядами, що містять хімічно небезпечні речовини.
14 грудня 2023 року росіяни застосували новий тип спеціальних газових гранат РГ-ВО зі вмістом хімічної речовини CS.
Загалом 36 випадків застосування небезпечних хімічних речовин зафіксували і відправили для проведення слідчих дій.
Нагадаємо, що команда аналітиків Deep State повідомила, що на Сватівському та Бахмутському напрямках росіяни застосували хімічну зброю.