У Росії створені всі умови для проведення мобілізаційних заходів. Щодня до лав збройних сил РФ приходить близько 1000-1100 осіб.
Про це розповів заступник глави української військової розвідки Вадим Скібіцький в інтервʼю РБК-Україна.
Новими мобілізованими росіяни поповнюють втрати та формують резервні полки. Проте, щоб створити потужний стратегічний резерв окупантам необхідна мобілізація. Вадим Скібіцький зазначив, що мобілізація у РФ триває, але вона не проводиться масово, як це було у жовтні-грудні 2022 року.
«У росіян є мотивація йти в армію — це заробітна плата, особливо в кризових регіонах, де або низькі зарплати, або взагалі немає робочих місць», — сказав представник ГУР МО.
Він додав, що російські військовополонені відверто зізнаються, що пішли в армію, бо там платять, а в нього «іпотека, сімʼя і так далі». І цей мотив на сьогодні є основним для тих людей, які добровільно йдуть на мобілізацію, підписують контракти і воюють.
«Все залежить від того, де знаходиться підрозділ, чи веде бойові дії. Але у росіян чітко визначено, що день бойових дій — це плюс 8000 рублів до зарплати. Якщо говорити в абсолютних цифрах, то це приблизно 220-250 тисяч рублів на місяць. Це для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях першої лінії зіткнення», — наголосив заступник начальника ГУР.
Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у жовтні минулого року повідомляв, що в Російській Федерації щомісяця мобілізують понад 20 тисяч осіб на війну проти України.
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У Росії створені всі умови для проведення мобілізаційних заходів. Щодня до лав збройних сил РФ приходить близько 1000-1100 осіб.
Про це розповів заступник глави української військової розвідки Вадим Скібіцький в інтервʼю РБК-Україна.
Новими мобілізованими росіяни поповнюють втрати та формують резервні полки. Проте, щоб створити потужний стратегічний резерв окупантам необхідна мобілізація. Вадим Скібіцький зазначив, що мобілізація у РФ триває, але вона не проводиться масово, як це було у жовтні-грудні 2022 року.
«У росіян є мотивація йти в армію — це заробітна плата, особливо в кризових регіонах, де або низькі зарплати, або взагалі немає робочих місць», — сказав представник ГУР МО.
Він додав, що російські військовополонені відверто зізнаються, що пішли в армію, бо там платять, а в нього «іпотека, сімʼя і так далі». І цей мотив на сьогодні є основним для тих людей, які добровільно йдуть на мобілізацію, підписують контракти і воюють.
«Все залежить від того, де знаходиться підрозділ, чи веде бойові дії. Але у росіян чітко визначено, що день бойових дій — це плюс 8000 рублів до зарплати. Якщо говорити в абсолютних цифрах, то це приблизно 220-250 тисяч рублів на місяць. Це для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях першої лінії зіткнення», — наголосив заступник начальника ГУР.
Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у жовтні минулого року повідомляв, що в Російській Федерації щомісяця мобілізують понад 20 тисяч осіб на війну проти України.