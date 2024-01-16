Сполучені Штати, Індія, Австралія, Південна Корея та Японія проведуть спільні протичовнові навчання біля острова Гуам у Тихому океані. Вони розпочнуться у вівторок, 16 січня, і триватимуть до 25 січня.

Про це повідомляє Yonhap.

Зазначається, що під час навчань союзники відточуватимуть свою можливість боротися з підводними загрозами з боку ймовірних країн-противників.

Морські патрульні літаки з чотирьох країн Індо-Тихоокеанського регіону — Австралії, Індії, Японії та Південної Кореї — вирушили на американську базу ВПС Андерсон на Гуамі.

Австралія оголосила, що вона розгорнула два морські патрульні літаки Boeing P-8A Poseidon Королівських ВПС Австралії, які служать основною протичовновою платформою служби.

Військово-морський флот Південної Кореї направив близько 40 військовослужбовців та морський патрульний літак P-3 для участі у щорічних навчаннях «Морський дракон». Морські сили самооборони Японії задіяли для навчання морський патрульний літак Kawasaki P-1.

Під час навчань військовослужбовці на борту морських патрульних літаків навчаться виявляти та відстежувати підводні човни за допомогою засобів виявлення, включаючи радари та гідроакустичні буї, а також обмінюватися даними про цілі підводних човнів з іншими учасниками.

Видання зазначає, шо заняття у класах також дозволять пілотам та льотним офіцерам із країн-учасниць будувати плани та обговорювати тактику з урахуванням можливостей та обладнання, розгорнутих їх відповідними силами.

Нагадаємо, що Україну запросили як спостерігача на навчання членів Об’єднаних експедиційних сил — групи з десяти держав Північної Європи на чолі з Британією, які відбудуться у 2024 і 2025 роках.