Постамент на в'їзді до села Котляреве. Фото: Суспільне Миколаїв

На Миколаївщині в селі Котляреве відремонтували школу, дитячий садок та будинок сільради, які постраждали від обстрілів росіян.

Про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Нагадаємо, що станом на січень 2023 року у селі Котляреве було зруйновано або знищено 70% будівель. Кореспондент «НикВести» побував у населеному пункті.

До 24 лютого 2022-го у Котляревському старостаті проживали 2,5 тисячі людей, нині — 1 400.

За словами старости села Ольги Кравченко, поточний ремонт приміщень, даху, облаштування огорожі й заміни вікон та дверей дошкільного закладу коштували приблизно півтора мільйона гривень. Також витрачено понад 400 тисяч гривень на ремонт будівлі сільради. Нині триває відновлення пошкоджених будинків.

«Школа теж відремонтована, було два прильоти в заклад. То працює дистанційно. Забезпечила держава, відділ освіти дітей ноутбуками, дали планшети верствам населення, які потребують», — розповідає Ольга Кравченко.

Крім того, станом на січень 2024 року в Котляревому відновлені електро- та газопостачання, поштове відділення, аптека.

Також «НикВести» побували у Максимівці та поспілкувалися з жителями, які попри розруху намагаються повернутися до нормального життя. З моменту деокупації села Максимівка на Миколаївщині минуло більше року, та місцеві жителі не поспішають повертатися додому. З 10 листопада 2022 року тут майже нічого не змінилося, село заміноване на 60%, а розбиті будинки постійно нагадують про тяжкі 8 місяців окупації.