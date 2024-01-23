Окупаційна «влада» Севастополя заявила, що відключила водопостачання мешканцям начебто через її значне забруднення та оголосила, що вівторок та середа будуть вихідними днями.

Про це написав так званий «губернатор Севастополя» Михайло Развожаєв.

«Випало багато снігу, і буквально за добу він розтанув. Пішов різкий приплив брудної води з гір у річку Чорну, піднялися ґрунтові води. Показники були перевищені майже в сотні разів. Подібна природна ситуація була в Севастополі востаннє в 70-х роках», — повідомив Михайло Розвожаєв.

Також він пише, що через підйом річок і сходження селевих потоків різко підвищився рівень каламутності води: якщо у звичайному режимі суспензія становить 1,5 мг на літр, зараз вона зросла до 58 мг на літр.

«Тобто, вода стала бруднішою майже в 60 разів. За такої каламутності води різко погіршується швидкість обробки води. Саме тому ми зупиняємо водозабори і проводимо чистку системи», — додав він.

За даними «Радіо свобода», з понеділка в місті закрито школи та дитячі садки. У дошкільних установах працюють тільки чергові групи — для дітей, чиї батьки продовжують ходити на роботу.

Як відомо, перебої з постачанням водопровідної води в Севастополі почалися 19 січня. За одну ніч у місті та околицях випала третина місячної норми опадів, що призвело до потужного паводку. Окупаційна влада міста стверджує, що на завершення робіт з очищення системи водопостачання знадобиться ще понад 50 годин. Відновити повноцінну подачу води обіцяють увечері 24 січня.

Окупанти закликали мешканців зробити запаси води та заявили, що процес повноцінного водопостачання може затягнутись на тиждень або більше. Також Развожаєв повідомив, що для мешканців вівторок та середу зроблять вихідними.

Нагадаємо, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув, що саме українська авіація атакувала військові обʼєкти поблизу Севастополя та Євпаторії 4 січня 2024 року.

Також у Севастополі повідомили про поразку штабу Чорноморського флоту РФ. На опублікованих у мережі знімках видно, що будинок значно пошкоджено.

Пізніше у ЗСУ було підтверджено поразку штабу командування Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Жителі Севастополя та партизани допомогли українським військовим вдарити по російському штабу Чорноморського флоту.