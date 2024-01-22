В журналістському хабі Інституту масової інформації «Медіабаза. Миколаїв» відбудеться тренінг про тренди ведення соціальних мереж та SMM-розвиток.
Зустріч пройде в пʼятницю, 26 січня, повідомляється на Facebook-сторінці «Медіабаза.Миколаїв».
Лектором на заході виступить SMM-спеціалістка видань «Вільне радіо» та «Преступности.НЕТ» Єлизавета Москвіна.
«На заході розглянуть важливі аспекти роботи СММ-ника в редакції – від обов'язків та задач до аналізу власних кейсів з живими прикладами. Також вивчатимуть останні тренди», — йдеться в анонсі події.
Тренінг триватиме 2 години з 12:00.
Для участі попередньо треба зареєструватись за посиланням https://forms.gle/ibmAjQW91QDg7HiG9.
Нагадаємо, в хабі «Медіабаза. Миколаїв» пройшов тренінг для журналістів про ризики роботи на забруднених вибухонебезпечними залишками війни територіях.
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В журналістському хабі Інституту масової інформації «Медіабаза. Миколаїв» відбудеться тренінг про тренди ведення соціальних мереж та SMM-розвиток.
Зустріч пройде в пʼятницю, 26 січня, повідомляється на Facebook-сторінці «Медіабаза.Миколаїв».
Лектором на заході виступить SMM-спеціалістка видань «Вільне радіо» та «Преступности.НЕТ» Єлизавета Москвіна.
«На заході розглянуть важливі аспекти роботи СММ-ника в редакції – від обов'язків та задач до аналізу власних кейсів з живими прикладами. Також вивчатимуть останні тренди», — йдеться в анонсі події.
Тренінг триватиме 2 години з 12:00.
Для участі попередньо треба зареєструватись за посиланням https://forms.gle/ibmAjQW91QDg7HiG9.
Нагадаємо, в хабі «Медіабаза. Миколаїв» пройшов тренінг для журналістів про ризики роботи на забруднених вибухонебезпечними залишками війни територіях.