Анонс з Facebook-сторінки «Медіабаза.Миколаїв»

В журналістському хабі Інституту масової інформації «Медіабаза. Миколаїв» відбудеться тренінг про тренди ведення соціальних мереж та SMM-розвиток.

Зустріч пройде в пʼятницю, 26 січня, повідомляється на Facebook-сторінці «Медіабаза.Миколаїв».

Лектором на заході виступить SMM-спеціалістка видань «Вільне радіо» та «Преступности.НЕТ» Єлизавета Москвіна.

«На заході розглянуть важливі аспекти роботи СММ-ника в редакції – від обов'язків та задач до аналізу власних кейсів з живими прикладами. Також вивчатимуть останні тренди», — йдеться в анонсі події.

Тренінг триватиме 2 години з 12:00.

Для участі попередньо треба зареєструватись за посиланням https://forms.gle/ibmAjQW91QDg7HiG9.

Нагадаємо, в хабі «Медіабаза. Миколаїв» пройшов тренінг для журналістів про ризики роботи на забруднених вибухонебезпечними залишками війни територіях.