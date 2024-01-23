Його вже тестували експерти робочої групи напрямку «Трансформація будівлі та території навколо «Клубу юних моряків» в громадський простір».

«Portfolio Hub - це інтерактивний простір, основними напрямками якого є координація роботи над проєктом "Програма сталої трансформації Миколаєва для переходу до блакитної економіки" (Портфоліо Миколаєва) та залучення містян і експертів до імплементації його опцій. Тут відбуватимуться онлайн і офлайн заходи, пов’язані з проєктами трансформації економіки Миколаєва, якій підтримала ініціатива «Мери за економічне зростання», що фінансується ЄС та впроваджується ПРООН. Хочу нагадати, що в Україні лише Миколаїв та Тернопіль стали пілотними містами щодо тестування портфельного підходу до трансформації економічних процесів»,- зауважила директор Департаменту економіки Миколаївської міської ради Тетяна Шуліченко.

В світлому та сучасному просторі хабу керівник робочої групи - архітектор Володимир Сисоєв та експерт з яхтингу Сергій Мірошнік презентували варіанти трансформації «точки збору» Миколаєва - нижньої набережної Інгулу та Клубу юних моряків.

Ідея оновлення ландшафту та будівлі цього символічного місця набула гігантських розмірів. План перетворення розширюється до правого берега Інгулу, охоплюючи ДЮСШ «Атлант» та причали «Ери» і «Екватору».

«В трансформації необхідно задіяти і правий берег, щоб сформувати повноцінне коло для прогулянок і відпочинку. Адже зараз ця територія є недоступною для містян», - вважає член робочої групи експертів, яхтсмен Сергій Мірошнік.

Планується реновація вздовж лівого берегу до Миколаївського мису (Порохового ляху). Там передбачені причали для яхт гостей міста та оглядовий майданчик на суші.

Проект також включає повну заміну аварійного будинку КЮМ сучасною спорудою з річковим вокзалом, конференц-залом та місцем для виставок. Клуб юних моряків отримає нові класи, спортивну і актову зали. Все будуватиметься з дотриманням правил безпеки і інклюзії.

«На лівому березі Інгулу також пропонуємо передбачити марину-причальні споруди для навчальних суден КЮМ та екскурсійних, пасажирських маломірних суден і яхт. Територія має отримати новий благоустрій. Також важливо враховувати, що цей беріг є ареалом історичної забудови Миколаєва», - зауважив керівник робочої групи, голова «Миколаївської обласної організації спілки архітекторів України» Володимир Сисоєв.

Робота експертної групи триватиме, і можливі нові пропозиції для трансформації «миколаївської гавані». Планується конкурс на найкращу назву нового простору біля річки, технічне завдання для міжнародних розробників та 3D-моделі набережної і КЮМ. Проєкт ще потребує обговорення в миколаївській громаді перед реалізацією.

«Необхідно, щоб проєкт врахував усі думки щодо покращення території вздовж Інгулу. Він має зберегти баланс між причалами і зонами прогулянок і відпочинку. Я сподіваюсь, що його розроблятиме міжнародне архітектурне бюро з найкращими європейськими практиками», - підбив підсумки засідання експертів Артем Ващиленко, виконавчий директор ВГО «Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу».

Артем Ващиленко та Тетяна Шуліченко, фото «Українська асоціація центрів підтримки бізнесу»

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*Публікація створена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадської організації «Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу» та ініціативи «Мери за економічне зростання» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.