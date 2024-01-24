У низці населених пунктів тимчасово окупованої Луганщини підтоплено домоволодіння та адмінбудівлі ґрунтовими водами.
Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор.
«Режим надзвичайної ситуації запроваджено в окупованих Борівському, Сиротиному та Бобровому, що поблизу Сєвєродонецька, а також у Вільховому Станично-Луганського району. Там спостерігається підтоплення домоволодінь та адміністративних будівель ґрунтовими водами», — йдеться в повідомленні.
За словами Лисогора, під час відлиги ситуація може серйозно погіршитися.
«Окупаційна влада «ЛНР» заявила про «вжиття низки заходів», однак проблема залишається не вирішеною вже другий рік», — додав глава ОВА.
Також він нагадав, що аналогічна бездія спостерігалася майже рік тому. Із лютого 2023 року Борівське потерпало від паводку. Наприкінці березня селян ніби почули і навіть оголосили план дій. Але дочекалися завершення квітня, доки все не минуло природнім шляхом — вода зійшла.
Нагадаємо, що окупаційна «влада» Севастополя відключила водопостачання мешканцям начебто через її значне забруднення та оголосила, що вівторок та середа будуть вихідними днями.
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У низці населених пунктів тимчасово окупованої Луганщини підтоплено домоволодіння та адмінбудівлі ґрунтовими водами.
Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор.
«Режим надзвичайної ситуації запроваджено в окупованих Борівському, Сиротиному та Бобровому, що поблизу Сєвєродонецька, а також у Вільховому Станично-Луганського району. Там спостерігається підтоплення домоволодінь та адміністративних будівель ґрунтовими водами», — йдеться в повідомленні.
За словами Лисогора, під час відлиги ситуація може серйозно погіршитися.
«Окупаційна влада «ЛНР» заявила про «вжиття низки заходів», однак проблема залишається не вирішеною вже другий рік», — додав глава ОВА.
Також він нагадав, що аналогічна бездія спостерігалася майже рік тому. Із лютого 2023 року Борівське потерпало від паводку. Наприкінці березня селян ніби почули і навіть оголосили план дій. Але дочекалися завершення квітня, доки все не минуло природнім шляхом — вода зійшла.
Нагадаємо, що окупаційна «влада» Севастополя відключила водопостачання мешканцям начебто через її значне забруднення та оголосила, що вівторок та середа будуть вихідними днями.
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Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|