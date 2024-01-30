Вчені виявили, що хвороба Альцгеймера здатна передаватися від людини до людини через рідкісні медичні захворювання.
Про це свідчать результати дослідження вчених Університетського коледжу Лондона, пише «УП. Життя».
За словами науковців, у період з 1959 по 1985 роки щонайменше 1 848 пацієнтів у Великій Британії отримували гормон росту людини, отриманий із гіпофізів трупів.
Ця практика була заборонена в 1985 році. Тоді з’ясувалося, що деякі пацієнти померли від хвороби Крейтцфельдта-Якоба (ХКБ), бо зразки гормону були забруднені білками, які провокують це захворювання.
Хвороба Крейтцфельдта-Якоба — це рідкісне смертельне захворювання головного мозку, спричинене інфекційним агентом пріоном (білком з аномальною структурою).
Після смерті 80 пацієнтів, які пройшли пересадку гормонів, у їхньому мозку виявили білок амілоїд-бета, що є характерною ознакою хвороби Альцгеймера.
Водночас науковці не впевнені, що у померлих могла розвинутися хвороба Альцгеймера.
Пізніше вчені дослідили вісьмох пацієнтів, які отримували людський гормон росту від трупів, але не мали ХКБ. У п’ятьох виявили симптоми деменції, а у трьох з них результати сканування мозку підтвердили діагноз хвороби Альцгеймера.
У інших трьох пацієнтів ситуація була менш складною: одна людина мала легкі когнітивні порушення, інша повідомила про когнітивні труднощі, а ще одна — не мала жодних симптомів.
Як зазначають вчені з посиланням на дослідження ДНК, лише п’ятеро пацієнтів мали схильність до розвитку хвороби Альцгеймера.
За підсумком дослідження вчені стверджують, що хвороба Альцгеймера може виникнути внаслідок лікування забрудненими білками з гіпофіза.
— Це відбувається лише тоді, коли людині пересаджують певні тканини та клітини головного мозку. Але ці операції рідкісні, — повідомив співавтор дослідження Джон Колінг.
Команда науковців додала, що завдяки результатам їхньої роботи, вчені тепер знають про новий шлях поширення хвороби Альцгеймера.
— Подібний спосіб пересадки клітин у людський мозок був заборонений понад 40 років тому. Нині фахівці дуже обережно ставляться до передачі тканин мозку між людьми, — зазначив професор біохімії Манчестерського університету Ендрю Дойг.
Нагадаємо, дослідники з Медичного центру Cedars-Sinai у Лос-Анджелесі вивчили очі та тканини мозку 86 людей із когнітивними порушеннями та виявили новий спосіб діагностувати хворобу Альцгеймера на ранніх стадіях.
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Вчені виявили, що хвороба Альцгеймера здатна передаватися від людини до людини через рідкісні медичні захворювання.
Про це свідчать результати дослідження вчених Університетського коледжу Лондона, пише «УП. Життя».
За словами науковців, у період з 1959 по 1985 роки щонайменше 1 848 пацієнтів у Великій Британії отримували гормон росту людини, отриманий із гіпофізів трупів.
Ця практика була заборонена в 1985 році. Тоді з’ясувалося, що деякі пацієнти померли від хвороби Крейтцфельдта-Якоба (ХКБ), бо зразки гормону були забруднені білками, які провокують це захворювання.
Хвороба Крейтцфельдта-Якоба — це рідкісне смертельне захворювання головного мозку, спричинене інфекційним агентом пріоном (білком з аномальною структурою).
Після смерті 80 пацієнтів, які пройшли пересадку гормонів, у їхньому мозку виявили білок амілоїд-бета, що є характерною ознакою хвороби Альцгеймера.
Водночас науковці не впевнені, що у померлих могла розвинутися хвороба Альцгеймера.
Пізніше вчені дослідили вісьмох пацієнтів, які отримували людський гормон росту від трупів, але не мали ХКБ. У п’ятьох виявили симптоми деменції, а у трьох з них результати сканування мозку підтвердили діагноз хвороби Альцгеймера.
У інших трьох пацієнтів ситуація була менш складною: одна людина мала легкі когнітивні порушення, інша повідомила про когнітивні труднощі, а ще одна — не мала жодних симптомів.
Як зазначають вчені з посиланням на дослідження ДНК, лише п’ятеро пацієнтів мали схильність до розвитку хвороби Альцгеймера.
За підсумком дослідження вчені стверджують, що хвороба Альцгеймера може виникнути внаслідок лікування забрудненими білками з гіпофіза.
— Це відбувається лише тоді, коли людині пересаджують певні тканини та клітини головного мозку. Але ці операції рідкісні, — повідомив співавтор дослідження Джон Колінг.
Команда науковців додала, що завдяки результатам їхньої роботи, вчені тепер знають про новий шлях поширення хвороби Альцгеймера.
— Подібний спосіб пересадки клітин у людський мозок був заборонений понад 40 років тому. Нині фахівці дуже обережно ставляться до передачі тканин мозку між людьми, — зазначив професор біохімії Манчестерського університету Ендрю Дойг.
Нагадаємо, дослідники з Медичного центру Cedars-Sinai у Лос-Анджелесі вивчили очі та тканини мозку 86 людей із когнітивними порушеннями та виявили новий спосіб діагностувати хворобу Альцгеймера на ранніх стадіях.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|