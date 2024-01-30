Індекс сприйняття корупції. Фото зі звіту антикорупційної організації Transparency International

Україна стала менш корумпованою та отримала 36 балів зі 100 можливих в Індексі сприйняття корупції за 2023 рік. Наразі вона посідає 104 місце поміж 180 країн.

Про це повідомляється у звіті антикорупційної організації Transparency International.

У звіті вказано, що Україна за минулий рік набрала ще 3 бали і це один із найкращих результатів за минулий рік у світі.

Індекс сприйняття корупції. Фото зі звіту антикорупційної організації Transparency International

Ідентичний результат з Україною показали три країни: Алжир, Бразилія та Сербія. Росія на два бали погіршила позиції та набрала 26 балів. Серед сусідів України найбільше — 54 бали — набрала Польща.

Також вказано, що лідери та аутсайдери Індексу сприйняття корупції за рік майже не змінилися. Очолює список Данія із 90 балами. За нею йдуть Фінляндія, яка набрала 87 балів, Нова Зеландія із 85 балами та Норвегія з 84 балами.

Найбільш корумпованими, згідно з дослідженням, залишаються Південний Судан, Сирія, Венесуела та Сомалі.

Індекс сприйняття корупції. Фото зі звіту антикорупційної організації Transparency International

Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, CPI) — показник, який з 1995 року розраховується міжнародною організацією Transparency International. Індекс розраховують на основі 13 досліджень авторитетних міжнародних установ і дослідницьких центрів. Ключовим показником Індексу є кількість балів. Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня. Індекс оцінює сприйняття корупції лише в державному секторі.

Нагадаємо, що Україна за підсумками 2022 року отримала 33 бали зі 100 можливих в Індексі сприйняття корупції. Тоді показник зріс на один бал.