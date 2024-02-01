До експлуатації у Збройних силах України у січні цього року допущено понад 40 зразків озброєння та військової техніки.
Про це розповів заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, передає інформаційне агентство Міністерства оборони України АрміяInform.
Зазначається, що озброєння українського й іноземного виробництва. У новому переліку допущених до експлуатації зразків озброєння та військової техніки — Самохідна артилерійська установка, міномет, спеціалізовані транспортні засоби, Безпілотний літальний апарат.
«Зокрема, перелік безпілотників різних модифікацій, які застосовують ЗСУ, збільшився в січні на вісім одиниць. Також додалося вісім одиниць нових боєприпасів для БПЛА», — йдеться у повідомленні.
Зокрема, допущено британську 155-міліметрову самохідна артилерійську установку, 120-міліметровий самохідний міномет польського виробництва (на шасі БТР). Окрім того, прийнято два типи рятувальних парашутів вітчизняного виробництва, які замінять парашутні рятувальні системи радянської розробки.
Нагадаємо, що у жовтні минулого року на постачання Збройних Сил України прийняті чергові зразки військової техніки — вертоліт ВО 105 Е-4 та мотоцикл KTM 450 ЕХС.
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До експлуатації у Збройних силах України у січні цього року допущено понад 40 зразків озброєння та військової техніки.
Про це розповів заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, передає інформаційне агентство Міністерства оборони України АрміяInform.
Зазначається, що озброєння українського й іноземного виробництва. У новому переліку допущених до експлуатації зразків озброєння та військової техніки — Самохідна артилерійська установка, міномет, спеціалізовані транспортні засоби, Безпілотний літальний апарат.
«Зокрема, перелік безпілотників різних модифікацій, які застосовують ЗСУ, збільшився в січні на вісім одиниць. Також додалося вісім одиниць нових боєприпасів для БПЛА», — йдеться у повідомленні.
Зокрема, допущено британську 155-міліметрову самохідна артилерійську установку, 120-міліметровий самохідний міномет польського виробництва (на шасі БТР). Окрім того, прийнято два типи рятувальних парашутів вітчизняного виробництва, які замінять парашутні рятувальні системи радянської розробки.
Нагадаємо, що у жовтні минулого року на постачання Збройних Сил України прийняті чергові зразки військової техніки — вертоліт ВО 105 Е-4 та мотоцикл KTM 450 ЕХС.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|