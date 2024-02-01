Британська самохідна артилерійська установка AS-90. Фото з сайту АрміяInform

До експлуатації у Збройних силах України у січні цього року допущено понад 40 зразків озброєння та військової техніки.

Про це розповів заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, передає інформаційне агентство Міністерства оборони України АрміяInform.

Зазначається, що озброєння українського й іноземного виробництва. У новому переліку допущених до експлуатації зразків озброєння та військової техніки — Самохідна артилерійська установка, міномет, спеціалізовані транспортні засоби, Безпілотний літальний апарат.

«Зокрема, перелік безпілотників різних модифікацій, які застосовують ЗСУ, збільшився в січні на вісім одиниць. Також додалося вісім одиниць нових боєприпасів для БПЛА», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, допущено британську 155-міліметрову самохідна артилерійську установку, 120-міліметровий самохідний міномет польського виробництва (на шасі БТР). Окрім того, прийнято два типи рятувальних парашутів вітчизняного виробництва, які замінять парашутні рятувальні системи радянської розробки.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року на постачання Збройних Сил України прийняті чергові зразки військової техніки — вертоліт ВО 105 Е-4 та мотоцикл KTM 450 ЕХС.