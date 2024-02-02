«Беркутівці» на Майдані. Фото: АР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому командиру севастопольського «Беркуту» і трьом його підлеглим, які після розстрілів активістів Майдану у Києві допомагали Росії окуповувати Крим.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зрадники упродовж 2013-2014 років разом зі спецпризначенцями інших підрозділів «Беркуту» брали участь у силовій протидії мирним акціям протесту в Києві.

Екскомандир заявляв у ЗМІ про участь у розстрілі беззбройних активістів Майдану. За його безпосередньої участі були вбиті троє учасників акцій протесту, 15 громадянам завдані тяжкі тілесні ушкодження, 60 — середньої тяжкості, 126 — легкі тілесні ушкодження.

Підозрювані в останні дні існування тодішнього режиму разом з колегами заступили охороняти Адміністрацію Президента України та вночі 21 лютого 2014 року додатково отримали 40 автоматів Калашникова.

Після втечі експрезидента Віктора Януковича та перемоги Революції гідності зловмисники зі зброєю повернулись до Севастополя. На півострові, дізнавшись про розформування «Беркуту», екскомандир сховався у кардіологічному відділенні лікарні та почав очікувати приходу російських агресорів до Криму.

Після початку захоплення росіянами півострова він активно почав вербувати колишніх підлеглих для переходу на службу ворогу та сприяння РФ в подальшій окупації півострова.

За вказівкою екскомандира підозрювані чергували на блокпостах усіх автошляхів, які вели з материкової частини до півострова. Колишні «беркутівці» без жодних повноважень оглядали транспортні засоби, перевіряли документи в громадян, що в’їжджали на півострів, не допускали туди міжнародних спостерігачів, журналістів, правоохоронців та військових, чим допомогли Росії захопити Крим.

Підозрювані отримали посади у загарбницьких органах псевдовлади, а екскомандир севастопольського «Беркуту» був обраний сенатором до Ради Федерації РФ.

Фігурантам заочно повідомили про підозру за заволодіння вогнепальною зброєю, державну зраду та умисні дії з метою зміни меж території України (частина 2 статті 262, частина 1 статті 111, частина 3 статті 110 Кримінального кодексу України), максимальне покарання за які — 15 років позбавлення волі.

Слідство клопотатиме про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше до суду передали обвинувачення щодо 20 «беркутівців», які розстрілювали активістів Майдану.