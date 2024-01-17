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Працівники ДБР скерували до суду обвинувачувальні акти щодо 20 колишніх міліціонерів роти спеціального призначення «Беркут», які застосували вогнепальну зброю проти учасників мирних акцій протесту 20 лютого 2014 року, що призвело до загибелі беззбройних активістів.

Про це повідомляє пресслужба Держбюро розслідувань.

Слідством встановлено, що вказівку застосувати зброю надав колишній президент Віктор Янукович.

Виконавцями стали працівники спецроти київського «Беркута». Напередодні їм видали вогнепальну зброю та боєприпаси.

Співробітники роти у взаємодії з працівниками інших підрозділів на вулиці Інститутській застосували до беззбройних активістів, у яких зі спорядження були лише шоломи та щити, вогнепальну зброю. Після чого за вказівкою командира стали відходити на заздалегідь підготовлену позицію — бетонні блоки, що перекривали вхід на територію урядового кварталу.

«Перебуваючи за укриттям, спецпризначенці продовжили здійснювати прицільні постріли на ураження мітингувальників, які не вчиняли жодних протиправних дій. У результаті застосування зброї правоохоронці вбили 48 та поранили 90 учасників акцій протесту, серед яких і особи, які намагались надати допомогу постраждалим. Лише вранці наступного дня після прийняття Верховною Радою рішення про повернення спецпідрозділів до місць постійної дислокації бійці спецроти відійшли з зайнятих позицій», — зазначає слідство.

Надалі, побоюючись переслідування за вчинені злочини, спецпризначенці викрали та пошкодили зброю, зокрема, втопили у водоймі на території одного з районів Києва. У ході розслідування частина зброї була віднайдена та ідентифікована, попри намагання «беркутівців» знищити її нумерацію.

Відносно обвинувачених заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а також вжито заходів щодо розшуку їх майна та накладення на нього арештів.

«Неодноразові клопотання про надання міжнародно-правової допомоги щодо встановлення місця перебування та затримання підозрюваних, надіслані до РФ до 24 лютого 2022 року, повернуті без виконання з мотивів перебування останніх у громадянстві країни-агресора. Встановлено, що один з «беркутівців» загинув у 2019 році, вступивши до лав терористичної організації «Вагнер», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що судитимуть п’ятьох співробітників «чорної роти Беркуту».