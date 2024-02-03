Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Російські пропагандисти запустили новий фейк про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Нібито головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на тлі чуток про свою відставку «підбурює військових до державного перевороту».

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Російські Telegram-канали поширюють відеозвернення з повідомленням про те, що «генерал Залужний, після новин про свою відставку, закликав Сили оборони влаштувати демарш на Київ і захопити владу».

Насправді ж, як пояснили в Центрі, відеофейк згенерований пропагандою за допомогою штучного інтелекту, а за основу взято звернення Валерія Залужного з нагоди Дня ЗСУ 6 грудня 2023 року. В оригінальному відео пропагандисти змінили колірну гаму та розмили фон.

«Фейкороби також заповнили відеоряд типовим набором кремлівських наративів, таких як: «повний провал на фронті», «тотальна корупція в Україні», «терористичні акти Зеленського», «солдатів відправляють на забій», — йдеться в повідомленні.

Окрім того на офіційній або особистій сторінці Валерія Залужного таке відео відсутнє.

Нагадаємо, восени російські Telegram-канали почали ширити фейк про війну — пропагандисти заявили, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито віддав наказ «готуватися до оборони між Миколаєвом і Одесою».

Це не перший фейк, повʼязаний з Миколаєвом, який намагаються пошити російські пропагандисти. До цього вони писали, що СБУ і Нацполіція начебто готують провокацію із застосуванням біологічної зброї на Миколаївщині.

Також «НикВести» писали статтю «Як РФ дезінформує світ про ситуацію у Миколаєві».