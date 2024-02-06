Зруйнована історична будівля ліцею імені Аркаса, 1 листопада 2022 рік, фото: «НикВести»

Перший етап відбудови Миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса, згідно проєктної документації, коштуватиме близько 41 мільйона гривень. Ці кошти надасть уряд Данії, розповідали раніше в управлінні освіти міськради.

Він передбачає відновлення фасаду, покрівлі та вікон, повідомив у коментарі «НикВести» директор Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук.

Другий етап, додав він, передбачатиме облаштування у навчальному закладі укриття для проведення безпечного та повноцінного навчання дітей.

— Відновлення відбуватиметься у декілька етапів. По-перше — це першочергове збереження цілісності будівлі та відновлення фасаду, покрівлі, вікон. Тому що це памʼятка архітектури і дуже важливо зберегти її автентичність. Другий етап — облаштування укриття в підвальних приміщеннях для того, щоб заклад міг повноцінно працювати. Наразі ми отримали проєкт на реставраційний ремонт в межах відновлення тих конструкцій, які були пошкоджені внаслідок обстрілу. Згідно тієї проєктної документації, яка у нас є, вартість відновлення становить приблизно 41 мільйон гривень. Це дуже великі кошти і це будуть кошти уряду Данії, — повідомив Олексій Савчук.

Гімназія імені Аркаса під час війни

Історичну будівлю Першої української гімназії імені Миколи Аркаса було зруйновано 1 листопада 2022 року під час бомбардування Миколаєва російськими військами. Внаслідок обстрілу в гімназії впала частина стіни, відкрився внутрішній простір шкільних кабінетів, було пошкоджено дах над фасадом.

Згодом в управлінні освіти Миколаївської міської ради повідомили, що будівлю ліцею відновлять коштом Данії. Пізніше українські архітектори представили послу Данії Оле Егбергу Міккельсену варіанти відновлення та реставрації ліцею імені Миколи Аркаса. Водночас він запевнив, що міська влада Миколаєва сама обиратиме варіант відбудови.

Мер Олександр Сєнкевич повідомив, що ліцей відновлять зі збереженням його автентичного вигляду. А начальник управління культури міської ради Юрій Любаров розповів про один із варіантів реконструкції зруйнованого фасаду Першої української гімназії імені Аркаса. Він запропонував зберегти зруйновану частину фасаду в скляному «акваріумі», зміцнюючи при цьому перекриття між поверхами, а іншу частину фасаду реставрувати класичним способом до автентичного стану.

Водночас у капітальних видатках бюджету Миколаєва на 2023 рік вартість проєкту реконструкції гімназії імені Аркаса, згідно з документом, становить 300 мільйонів гривень. Строк відбудови був вказаний до кінця 2030 року.

Після цього Управління капітального будівництва міської ради замовило коригування науково-проектної документації щодо реставрації гімназії імені Аркаса.