Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш. Фото з відкритих джерел

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш відреагував на ракетну атаку по Україні 7 лютого, заявивши, що більшість ворожих ракет під час обстрілів летять у бік його країни.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

«З раннього ранку на всій території України оголошено повітряну тривогу. Це повторюється циклічно, вже, на жаль, раз на тиждень, раз на 10 днів. Ці атаки мають масований характер. І більшість ракет летить на захід, у бік Польщі», — сказав Владислав Косиняк-Камиш.

Польський міністр зазначив, що всі системи безпеки країни перебувають у повній бойовій готовності.

«Вони, звичайно, маневрують, їхня мета — українська територія. Але відсьогодні, від сьогоднішнього ранку, всі системи безпеки в Польщі перебувають у повній бойовій готовності», — заявив міністр оборони Польщі.

Він додав, що РФ проводить дуже масовану атаку, і добре підготувалася до неї. Також за його словами, Росія компенсувала втрати, яких зазнала на початку війни, «а це було два роки тому», вона перевела виробництво на військовий лад та у неї є союзники, такі як Північна Корея, які постачають величезну кількість боєприпасів.

Нагадаємо, польські ЗМІ раніше повідомляли, що двоє людей загинули 15 листопада 2022 року після влучання ракети в Пшеводуві, польському селі поблизу кордону з Україною.

Натомість Росія заперечила, що дві її ракети, запущені по Україні 15 листопада, впали на території члена НАТО – Польщі, вбивши двох людей.