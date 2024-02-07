Дві з п’яти ракет, випущених вранці 7 лютого по Харкову, були вироблені в Північній Кореї.
Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.
Металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони.
«Попередні висновки спеціалістів — це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23)», — написав він.
Нагадаємо, восени минулого року стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії понад мільйон артилерійських снарядів.
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Дві з п’яти ракет, випущених вранці 7 лютого по Харкову, були вироблені в Північній Кореї.
Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.
Металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони.
«Попередні висновки спеціалістів — це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23)», — написав він.
Нагадаємо, восени минулого року стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії понад мільйон артилерійських снарядів.