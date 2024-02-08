Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили успішну операцію проти російських окупантів: росіяни скаржаться на масовий збій програми керування дронами.
Про це повідомили в пресслужбі ГУР.
Зазначається, що цей софт росіяни встановлюють для перепрошивки безпілотників марки DJI під потреби ведення бойових дій.
Програмне забезпечення серед іншого дозволяє ворожим операторам дронів:
Через веб-сервери вказаний російський проект перепрошивки дронів забезпечує функціонування системи «свій-чужий».
За попередніми даними, внаслідок кібератаки ГУР МО України сервери перестали працювати, тож усе програмне забезпечення розпізнається як «чуже» і відмовляє росіянам у доступі.
Без доступу до серверів, а отже ― до системи, керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливе.
Зараз противник намагається всіляко вирішити проблему, зокрема й шляхом переходу в ручний режим управління.
Нагадаємо, нещодавно українські хакери з групи «BO Team» знищили базу даних далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології «Планета».
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Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили успішну операцію проти російських окупантів: росіяни скаржаться на масовий збій програми керування дронами.
Про це повідомили в пресслужбі ГУР.
Зазначається, що цей софт росіяни встановлюють для перепрошивки безпілотників марки DJI під потреби ведення бойових дій.
Програмне забезпечення серед іншого дозволяє ворожим операторам дронів:
Через веб-сервери вказаний російський проект перепрошивки дронів забезпечує функціонування системи «свій-чужий».
За попередніми даними, внаслідок кібератаки ГУР МО України сервери перестали працювати, тож усе програмне забезпечення розпізнається як «чуже» і відмовляє росіянам у доступі.
Без доступу до серверів, а отже ― до системи, керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливе.
Зараз противник намагається всіляко вирішити проблему, зокрема й шляхом переходу в ручний режим управління.
Нагадаємо, нещодавно українські хакери з групи «BO Team» знищили базу даних далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології «Планета».