Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили успішну операцію проти російських окупантів: росіяни скаржаться на масовий збій програми керування дронами.

Про це повідомили в пресслужбі ГУР.

Зазначається, що цей софт росіяни встановлюють для перепрошивки безпілотників марки DJI під потреби ведення бойових дій.

Програмне забезпечення серед іншого дозволяє ворожим операторам дронів:

налаштовувати пульти управління та створювати нові;

захоплювати відео та передавати картинку на командний пункт;

керувати дроном з комп’ютера (не через пульт).

Через веб-сервери вказаний російський проект перепрошивки дронів забезпечує функціонування системи «свій-чужий».

За попередніми даними, внаслідок кібератаки ГУР МО України сервери перестали працювати, тож усе програмне забезпечення розпізнається як «чуже» і відмовляє росіянам у доступі.

Без доступу до серверів, а отже ― до системи, керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливе.

В РФ стався масштабний збій програми керування дронами. Скриншоти: ГУР В РФ стався масштабний збій програми керування дронами. Скриншоти: ГУР

Зараз противник намагається всіляко вирішити проблему, зокрема й шляхом переходу в ручний режим управління.

Нагадаємо, нещодавно українські хакери з групи «BO Team» знищили базу даних далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології «Планета».